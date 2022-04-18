Мурманск, 18 апреля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Кандалакшский районный суд вынес приговор жителю Мурманска, обокравшего пациента отделения реанимации областной больницы.

Parentingupstream Палата реанимации

Как сообщает пресс-служба суда, в августе 2021 года мужчина, являясь сотрудником больницы, похитил у пациента мобильный телефон с сим-картой. Воспользовавшись похищенной сим-картой, северянин получил доступ к банковским счетам. Затем он перевел на банковский счет стороннего лица, которое не было осведомлено о его преступных намерениях, принадлежащие потерпевшему 82 215 рублей. Он также попытался взять в кредит 300 тысяч рублей на имя пациента, но в операции ему было отказано.

Суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств — наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, о преступлении сотрудника мурманской больницы широкой общественности стало известно после того, как сын скончавшегося в реанимации ковид-пациента, сообщил в соцсетях о пропаже денег и личных вещей отца.