Рим, 18 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Власти Италии должны немедленно выделить еще около 20 млрд евро на поддержку экономики в условиях резкого роста цен на энергоносители и сырье, заявил 18 апреля депутат от партии «Лига» Клаудио Борги.

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Если этого не сделать в течение месяца, то в дальнейшем тратить деньги за счет сокращения других статей бюджета все равно придется, только это будут уже другие, куда большие суммы, отметил депутат.

Пока в министерстве финансов не прислушиваются к этому совету, сказал Борги.

Аналогичным образом, по его словам, ситуация развивалась в начале эпидемии коронавируса: эксперты предлагали сразу увеличить объемы финансирования, убеждая правительство, что «сэкономить» все равно не получится, но в министерстве к ним не прислушались.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России. В качестве альтернатив рассматривается газ из Алжира и Азербайджана, а также СПГ.