Вашингтон, 18 апреля 2022, 23:24 — REGNUM США рассчитывают в ближайшие дни начать обучать украинских военнослужащих пользоваться гаубичной артиллерией, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на $800 млн, которая предполагает отправку тяжелой артиллерии.
На сегодняшний день Соединенные Штаты уже отправили Украине четыре партии оружия в рамках нового пакета помощи.
Источник рассказал, что подготовка украинских военных будет проводиться за пределами Украины.
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