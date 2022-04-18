Вашингтон, , 23:24 — REGNUM США рассчитывают в ближайшие дни начать обучать украинских военнослужащих пользоваться гаубичной артиллерией, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на $800 млн, которая предполагает отправку тяжелой артиллерии.

На сегодняшний день Соединенные Штаты уже отправили Украине четыре партии оружия в рамках нового пакета помощи.

Источник рассказал, что подготовка украинских военных будет проводиться за пределами Украины.

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