Богота, , 22:50 — REGNUM Главный тренер национальной сборной Колумбии по футболу Рейнальд Руэда, возглавлявший команду с 2021 года, был отправлен в отставку. Об этом 18 апреля сообщили на официальном сайте Колумбийской федерации футбола.

Сборная Колумбии против сборной Англии Fifa.com

По информации источника, отставка была согласована на заседании исполнительного комитета Колумбийской федерации футбола. Имя нового главного тренера национальной команды будет объявлено позднее.

Под руководством 65-летнего Рейнальд Руэды сборная Колумбии не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года. После 18-ти сыгранных туров отборочного турнира команда, набрав лишь 23 очка, заняла шестое место в турнирной таблице.