Богота, 18 апреля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной Колумбии по футболу Рейнальд Руэда, возглавлявший команду с 2021 года, был отправлен в отставку. Об этом 18 апреля сообщили на официальном сайте Колумбийской федерации футбола.

Fifa.com Сборная Колумбии против сборной Англии

По информации источника, отставка была согласована на заседании исполнительного комитета Колумбийской федерации футбола. Имя нового главного тренера национальной команды будет объявлено позднее.

Под руководством 65-летнего Рейнальд Руэды сборная Колумбии не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года. После 18-ти сыгранных туров отборочного турнира команда, набрав лишь 23 очка, заняла шестое место в турнирной таблице.