Бергамо, Италия, 18 апреля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В грядущее летнее трансферное окно «Аталанта» из Бергамо планирует провести чистку основной команды. Как сообщает издание Corriere della Serra, клуб может покинуть 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Также «Аталанта» может расстаться с Русланом Малиновским, Марио Пашаличем, Маттео Пессиной, Луисом Мурьелем, Рафаэлем Толои и Хосе Луисом Паломино.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в семнадцати турах итальянской Серии А сезона 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В составе сборной России на счету нападающего два ассиста в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после перехода из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.