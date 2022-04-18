Милан, Италия, 18 апреля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Завтра, 19 апреля, в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» «Интер» в ответном матче полуфинала Кубка Италии сезона 2021/22 примет «Милан». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Первый матч, проходивший 1 марта в Милане, завершился со счетом 0:0. Желтые карточки получили Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес. До этого, 5 февраля, «Милан» одержал минимальную победу над «Интером» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Иван Перишич (38’ Хакан Чалханоглу) и Оливье Жиру (75’, 78’ Давиде Калабрия).

20 апреля в параллельном матче полуфинала Кубка Италии между собой сыграют «Ювентус» и «Фиорентина». Первый матч, проходивший во Флоренции, завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 1:0.