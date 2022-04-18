Архангельск, , 22:38 — REGNUM Житель Северодвинска заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба городского суда.

Штраф Fas.gov.ru

«Мужчина разместил на стёклах своего автомобиля надпись краской красного цвета «НЕТ ВОЙНЕ с Украиной», чем совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Постановлением судьи северодвинцу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оштрафованная за дискредитацию ВС РФ костромская студентка покинула страну.