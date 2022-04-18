Ливерпуль, Великобритания, 18 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Завтра, 19 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи – Константин Хатцидакис и Ричард Уэст. Резервный арбитр – Крис Кавана.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» играли между собой 24 октября в матче 9-го тура АПЛ. Тот матч завершился крупной победой «мерсисайдцев» со счетом 5:0, а забитыми мячами отметились Наби Кейта (5’ Мохаммед Салах), Диогу Жота (13’ Трент Александер-Арнольд) и Мохаммед Салах (38’ Наби Кейта, 45+5’ Диогу Жота, 50’ Джордан Хендерсон).

На данный момент «Ливерпуль» с 22-мя победами и 73-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, располагается на пятой позиции.