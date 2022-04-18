Скопье, , 22:53 — REGNUM Глава македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски назвал постыдным предложение министерства образования о повышении заработной платы преподавателей на 10%, или на 2500 денаров (43 доллара).

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик обвинил правительство в том, что оно, вместо того, чтобы повышать образовательные стандарты, провоцирует напряженность и возмущение.

Напомним, в стране уже неделю продолжается забастовка педагогов, требующих повышения заработной платы на 18,4% на фоне быстро растущей инфляции и недостатка продуктов питания.

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