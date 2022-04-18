Улан-Батор, , 22:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Монголии категорически опровергло информацию о том, что США собираются создать в Монголии биолабораторию для исследований возбудителей опасных инфекций, которые встречаются на границе с Россией и Китаем.

Биологическая лаборатория

“В последнее время некоторые высокие должностные лица России через СМИ заявляют, что якобы после начала спецоперации России на Украине американская сторона обсуждает с Монголией проект создания биолаборатории. Официально заявляем, что данная информация является не соответствующей действительности и необоснованной», — говорится в официальном заявлении МИД Монголии.

Ранее ряд СМИ сообщало, что США намерены создать биолабораторию на базе Национального центра изучения зоонозных инфекций, который находится в Улан-Баторе. Такое мнение также выразил и сенатор Совета Федерации России Константин Косачев.

Эту информацию категорически опроверг и Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

«Прямо скажу — никаких предположений о создании биолабораторий к нам не поступало. Не было таких разговоров, нет планируемых проектов», — заявил директор Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.