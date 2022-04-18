Премьер Италии отменил поездку в Африку из-за коронавируса
Рим, 18 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом, симптомы у него отсутствуют, сообщают национальные СМИ 18 апреля.
World Economic Forum
Марио Драги
Отменено участие премьера в поездках итальянской делегации в Конго и Анголу, где должны были обсуждать политические и энергетические вопросы.
Вместо Драги делегацию возглавят глава МИД Луиджи Ди Майо и министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.