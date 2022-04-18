Рим, 18 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом, симптомы у него отсутствуют, сообщают национальные СМИ 18 апреля.

World Economic Forum Марио Драги

Отменено участие премьера в поездках итальянской делегации в Конго и Анголу, где должны были обсуждать политические и энергетические вопросы.

Вместо Драги делегацию возглавят глава МИД Луиджи Ди Майо и министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.