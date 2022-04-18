Дортмунд, Германия, , 22:31 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд с оценкой 10.0 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком недели в немецкой Бундеслиге 2021/22.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

В матче с «Вольфсбургом» (6:1) Эрлинг Холанд отметился двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. Также норвежский нападающий отметился тремя успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Холанда составила 76%.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в двадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых набрал 25 (18+7) очков по системе гол+пас. Также нападающий получил три желтые карточки. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету норвежца три гола в трех встречах.