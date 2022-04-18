Москва, , 22:29 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 18 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено 16 рейсов и шесть рейсов задерживается, в «Шереметьево» отменено два рейса и ещё два рейса задержано, в «Домодедово» отменён один рейс и четыре рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.