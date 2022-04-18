Скопье, , 22:51 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 18 апреля сообщило о том, что за 20 лет с 2002 года в стране обезлюдели еще 60 населенных пунктов.

Куманово. Северная Македония Сања Малохоџиќ

По данным переписи 2021 года, в стране имеется 207 абсолютно не населенных пунктов. В 2002 году их было 147.

По словам главы статистического агентства Северной Македонии Апостола Симовски, за 20 лет население страны сократилось на 9,2% или на 185 834 человека, что равносильно населению двух — трех крупных муниципалитетов.

Причиной запустения деревень называют отсутствие необходимых условий для жизни и миграцию населения в города.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, зачем России городские агломерации в Сибири