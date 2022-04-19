19 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на намерение украинского президента Владимира Зеленского противостоять России на протяжении десяти лет.

Елизавета Коробова, , 07:28 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президент Украины Владимир Зеленский, намеревающийся противостоять России на протяжении десяти лет, болен шизофренией и с ним будет покончено в ближайшие дни, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зеленский поломал всю политическую культуру. После его появления на политическом поле политики и СМИ просто забили на дипломатичность речи. «Дурак», «шизик» и «наркоман» стали частоупотребимыми терминами относительно украинского президента», — заметила Алиса О.

Многие пользователи пришли к выводу, что намерение Зеленского ни коим образом не бьётся с реальностью.

«Десять лет? Серьёзно? Зеленский совсем дубу дал? У него люди заканчиваются, причём буквально! Если он хочет выезжать на напрошенной у Европы военной технике, то у меня есть для него печальные новости», — написал Гульназ К.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что вооружённые силы Украины с каждым днём несут всё более и более катастрофические потери, поэтому их никак не хватит на десять лет.

«Я вообще от души посмеялась над тем, что кто-то на Украине считает, что война продлится десять лет. Каким образом? Киев уже отправляет на передовую резервистов — восемнадцатилетних пацанов, которые оружие в руки только вчера взяли. Всё, кончилась эта армия, никаких десяти лет не будет», — уверена Лейла М.

Часть людей полагает, что Зеленский, видимо, действительно намерен воевать до последнего украинца, хотя раньше это воспринималось, как шутка.

«Украина десять лет только восстанавливаться будет, в лучшем случае. Это надо быть полным идиотом, чтобы обрекать свою страну на войну с Российской Федерацией. Зеленский сам виноват в своих проблемах и пытается при этом угробить всю свою страну вслед за собой», — считает Валерий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский будет воевать до тех пор, пока российские войска его не схватят.

«Да уж… Нарик Зелëнкин давно потерял связь с реальностью. Наверное, для этого хозяева и держат его на порошке», — предполагает Олег И.

«Так воевать Зеленский сам не будет, а вот отправлять тысячи украинских граждан на смерть — это он с радостью», — отметила Nadia P.

«По-моему, всё просто: Зеленский совсем скоро сбежит за границу, сформирует украинское правительство в изгнании и десятилетиями будет «воевать» с Россией», — пишет Виктор Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что только выполнение задач специальной военной операции России, заключающихся, в том числе в полном освобождении Украины от нацистов, будет означать, что война с бандеровцами будет успешно завершена.

«В данной ситуации есть единственный выход, чтобы быстро и с успехом завершить спецоперацию — надо выкрасть Зеленского, принудить подписать капитуляцию, а затем его следует назначить директором восстановительных работ! Будет только строить, сами при этом будучи в кандалах. Также поступить с остальными бандеровцами. В таком случае не будет времени бегать с автоматом по лесам десять лет! А вообще, если серьёзно… Украину нужно занять всю до Львова! Иначе будет партизанское бандеровское движение. И, да… если Польше нужна Западная Украина, пусть выкупает её», — написал Наталья С.

Напомним, 18 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале заявление, в котором высмеял президента Украины Владимира Зеленского, намеревающегося противостоять России на протяжении десяти лет, и отметил, что с украинским лидером будет покончено в ближайшие дни.