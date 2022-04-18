Москва, , 22:29 — REGNUM На Украину в рамках спецоперации ВС РФ доставлено 12 909,8 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи.

Отправка гуманитарного груза Пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, на пунктах сбора к настоящему моменту подготовлено более 22 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная со 2 марта проведено 854 гуманитарных акции, причём за сутки 17 апреля – восемь в ДНР и ЛНР, в Харьковской и Херсонской областях, «в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонн гуманитарной помощи».

Михаил Мизинцев «18 апреля 2022 года проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания».

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