В Минообороны РФ рассказали о гуманитарной помощи Донбассу и Украине
Москва, 18 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. На Украину в рамках спецоперации ВС РФ доставлено 12 909,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи.
Пресс-служба правительства Тверской области
Отправка гуманитарного груза
Как сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, на пунктах сбора к настоящему моменту подготовлено более 22 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
Начиная со 2 марта проведено 854 гуманитарных акции, причём за сутки 17 апреля – восемь в ДНР и ЛНР, в Харьковской и Херсонской областях, «в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи».
«18 апреля 2022 года проводятся семь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 248 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания».