Москва, 18 апреля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. На Украину в рамках спецоперации ВС РФ доставлено 12 909,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в качестве гуманитарной помощи.

Пресс-служба правительства Тверской области Отправка гуманитарного груза

Как сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, на пунктах сбора к настоящему моменту подготовлено более 22 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная со 2 марта проведено 854 гуманитарных акции, причём за сутки 17 апреля – восемь в ДНР и ЛНР, в Харьковской и Херсонской областях, «в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонны гуманитарной помощи».