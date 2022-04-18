Манчестер, Великобритания, 18 апреля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Guardian, руководство «Манчестер Юнайтед» завершило переговоры с наставником амстердамского «Аякса» Эриком тен Хагом. Специалист возглавит «красных дьяволов» после завершения сезона.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Эрик тен Хаг подписал с «Ман Юнайтед» трехлетний контракт с опцией продления еще на двенадцать месяцев. Также «красные дьяволы» заплатят «Аяксу» компенсацию в размере 2 миллионов евро.

После 32-х сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед», одержав пятнадцать побед и набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Ранее сообщалось, что нынешний наставник «манкунианцев» Ральф Рангник стал худшим тренером «МЮ» в истории АПЛ по проценту выигранных матчей.