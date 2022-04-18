Вологда, , 22:19 — REGNUM Вологодское региональное управление ФСБ рассекретило данные об авианалетах 1941 года.

Эвакогоспиталь в Вологде 1941-1945

Как сообщает ведомство, только за три осенних месяца 1941 года на территорию региона было совершено 265 налетов, сброшено 1449 бомб (114 из них не взорвались), убито 465, ранено — 827 человек.

Во время вражеских налетов были сожжены 9 паровозов, 99 вагонов с боеприпасами, 46 цистерн с горючим, а также 21 военно-санитарный вагон.

Повреждены были также инфраструктурные объекты железной дороги: одно депо, 3 железнодорожных моста, 7 вокзалов и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область к маю 1945 года недосчиталась более 400 тысяч жителей. Более двухсот тысяч из них — мирные граждане, не пережившие условий труда в тылу.