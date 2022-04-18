Вологодское УФСБ рассекретило данные о потерях в армии и тылу
Вологда, 18 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Вологодское региональное управление ФСБ рассекретило данные об авианалетах 1941 года.
Как сообщает ведомство, только за три осенних месяца 1941 года на территорию региона было совершено 265 налетов, сброшено 1449 бомб (114 из них не взорвались), убито 465, ранено — 827 человек.
Во время вражеских налетов были сожжены 9 паровозов, 99 вагонов с боеприпасами, 46 цистерн с горючим, а также 21 военно-санитарный вагон.
Повреждены были также инфраструктурные объекты железной дороги: одно депо, 3 железнодорожных моста, 7 вокзалов и другие объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, Вологодская область к маю 1945 года недосчиталась более 400 тысяч жителей. Более двухсот тысяч из них — мирные граждане, не пережившие условий труда в тылу.