Москва, , 22:28 — REGNUM Альбом российского рэпера Гуфа (Алексей Долматов) сумел преодолеть отметку в 5 млн прослушиваний во «ВКонтакте». Соответствующая статистика появилась на платформе 18 апреля.

Гуф Скриншот YouTube

Примечательно, что подобный результат покорился пластинке спустя неделю после премьеры на стриминге. К слову, предыдущий релиз рэпера под названием «Дом, который построил Алик» остаётся самым прослушиваемым во «ВКонтакте» — 11,5 млн прослушиваний.

Ранее стало известно о том, что Гуф станет отцом во второй раз. Об этом музыкант рассказал во время концерта в Москве 17 апреля 2022 года.

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