Лиссабон, 18 апреля 2022, 22:15 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с подписчиками печальной новостью — у него умер сын. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 апреля.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
(сс) Oleg Dubyna

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем», — поделился Роналду. Он также попросил СМИ не беспокоить его семью. Футболист не рассказал, что стало причиной смерти малыша.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригез сообщили, что у них будет двойня. В 2017 году у пары родилась дочь. У футболиста также есть трое старших детей от суррогатных матерей.

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