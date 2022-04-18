Лиссабон, , 22:15 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду поделился с подписчиками печальной новостью — у него умер сын. Об этом спортсмен сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 18 апреля.

Криштиану Роналду (сс) Oleg Dubyna

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем», — поделился Роналду. Он также попросил СМИ не беспокоить его семью. Футболист не рассказал, что стало причиной смерти малыша.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2021 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригез сообщили, что у них будет двойня. В 2017 году у пары родилась дочь. У футболиста также есть трое старших детей от суррогатных матерей.

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