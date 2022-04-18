Лондон, 18 апреля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. 30-летний французский центрфорвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт сообщил, что может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно.

Chensiyuan Александр Ляказетт

«Я веду переговоры со многими клубами и открыт для предложений», — цитирует Ляказетта испанское издание Marca.

В текущем сезоне Александр Ляказетт принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Кубка Английской Лиги на счету француза 3 (2+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.

Ляказетт выступает за «Арсенал» с 5 июля 2017 года после перехода из «Лиона» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.