Тирана, , 22:30 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 772 человек выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 32 пациента. Об этом сообщило вечером 18 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана с высоты птичьего полета Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 520 случаев заражения коронавирусом, 270 658 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 366 активных случаев заражения. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.

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