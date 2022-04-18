Тирана, 18 апреля, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 772 человек выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 32 пациента. Об этом сообщило вечером 18 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Albinfo Тирана с высоты птичьего полета

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 520 случаев заражения коронавирусом, 270 658 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 366 активных случаев заражения. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.