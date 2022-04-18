Ханты-Мансийск, , 22:08 — REGNUM В Югорске (ХМАО) назначена дата конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом сообщает управление внутренней политики и общественных связей муниципалитета.

Флаг Югры

Согласно решению гордумы Югорска, с 20 апреля по 4 мая будет проводиться приём документов у желающих принять участие в конкурсе. Конкурс намечен на 12 мая 2022 года.

От Югорска в избирательную комиссию войдут заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат гордумы Сергей Андрианов, директор центра культуры «Югры-Презент» Надежда Самарина, директор гимназии Виталий Погребняк, начальник юридического управления администрации города Аркадий Власов. Вторая половина конкурсной комиссии будет представлена правительством ХМАО позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава Югорска Андрей Бородкин (ХМАО) покинул пост «в силу личных обстоятельств».

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