Манчестер, Великобритания, , 22:07 — REGNUM Как сообщает издание Fichajes, 35-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может ближайшим летом перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

Эдинсон Кавани Ailura

По информации источника, «сливочные» рассматривают Кавани в качестве альтернативного варианта усиления нападения, если мадридскому клубу не удастся подписать центрфорварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани принял участие лишь в двенадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «красных дьяволов» уругваец выступает с 5 октября 2020 года после перехода из парижского «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение Кавани с «Ман Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2022 года.