Москва, 18 апреля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В заложниках у украинских боевиков находятся 6208 иностранных граждан из девяти стран, сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Этих людей украинские националисты удерживают в качестве «живого щита». В украинских портах на сегодняшний день заблокированы 76 иностранных судов из 18 стран.

Представитель Минобороны РФ пояснил, что украинская сторона создала высокую минную опасность и угрозу обстрела, а это не даёт судам выйти в море и уйти подальше от опасности.

Михаил Мизинцев «Вооружённые силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяжённостью 80 и шириной три морские мили».

Украинская сторона, добавил он, не спешит взаимодействовать с представителями стран и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода иностранных судов в район сбора.