Неаполь, Италия, 18 апреля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 18 апреля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» футбольный клуб «Наполи» в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграл вничью с «Ромой». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Единственный хозяев мяч на одиннадцатой минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 30-летний итальянский нападающий Лоренцо Инсинье – 1:0. На 90+1-й минуте вышедший на замену Стефан Эль-Шаарави восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Тэмми Абрахама – 1:1.

Статистика матча («Наполи»/ «Рома»)

Удары 9/7

Удары в створ 4/5

Владение 50%/50%

Угловые 5/5

Нарушения 19/10

Составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Алессандро Заноли, Фабиан Руис (Диего Демме, 68’), Станислав Лоботка (Петр Зелиньский, 56’), Андре-Франк Замбо-Ангисса, Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 83’), Ирвинг Лосано (Элиф Эльмас, 68’), Лоренцо Инсинье (Жуан Жезус, 83’).

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини (Карлес Перес, 84’), Рик Карсдорп, Брайан Кристанте (Генрих Мхитарян, 46’), Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра (Жордан Верету, 75’), Никола Залевский (Стефан Эль-Шаарави, 75’), Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло (Феликс Афена-Гьян, 86’).