Баку, 18 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов устроил оффлайн-встречу со своими поклонниками в Баку (Азербайджан). Об этом 18 апреля пишет Super.

Скриншот с YouTube Блогер Гусейн Гасанов

Как отмечает СМИ, на мероприятии собралось много людей — толпа расположилась в ТЦ Park Bulvar. По данным издания, Гасанов перед началом встречи обещал, что бесплатно раздаст несколько смартфонов компании Apple.

На мероприятии произошла давка, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе подростки. По данным Super, после фан-встречи также на 15 суток был задержан сотрудник ТЦ Ариф Ибрагимов — в Сети появились видео, записанные на акции Гасанова, где Ибрагимов бьёт людей по рукам ремнём. Сам работник это отрицает — он объяснил, что бил не собравшихся, а края сцены.

ИА REGNUM напоминает, что Гусейн Гасанов является одним из самых популярных блогеров в России в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он стал известен благодаря коротким юмористическим роликам, а также розыгрышам дорогостоящих подарков среди подписчиков. Блогер также продаёт собственный курс по личностному росту, но многие пользователи Сети считают его мошенническим.