Архангельск, , 21:54 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погиб еще один военнослужащий из Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Печальная новость. Военнослужащий из Коноши Николай Сергеевич Алексеев погиб в специальной военной операции на Украине. С 2010 года он служил в воздушно-десантных войсках Российской Армии, не раз принимал участие в выполнении специальных задач. В 2015 году Николай Алексеев был награжден государственной наградой Российской Федерации – Медалью Суворова. Посмертно Николай Алексеев награжден Орденом Мужества», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сегодня простились с бойцом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.