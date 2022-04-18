Архангельск, 18 апреля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погиб еще один военнослужащий из Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Печальная новость. Военнослужащий из Коноши Николай Сергеевич Алексеев погиб в специальной военной операции на Украине. С 2010 года он служил в воздушно-десантных войсках Российской армии, не раз принимал участие в выполнении специальных задач. В 2015 году Николай Алексеев был награжден государственной наградой Российской Федерации – медалью Суворова. Посмертно Николай Алексеев награжден орденом Мужества», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сегодня простились с бойцом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.