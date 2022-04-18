Тирана, 18 апреля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafri 17 апреля опубликовало материал о православной албанке из города Дельвина Эльзе, постящейся из солидарности с мусульманами.

_Alicja_ Православие

80% населения — мусульмане, и дочь Эльзы приняла ислам. Вместе с ней женщина постится весь Рамадан. По словам Эльзы, она не хотела, чтобы ее дочь мусилась от голода в одиночку. Вначале ей было сложно поститься, но затем она почувствовала душевный подъем.

Муфтий Дельвины Бледар Али рассказал журналистам, что десятки православных в этом городе постятся вместе с мусульманами, отказываясь от пищи целыми днями. В Исламе считается греховным ложиться спать сытым, если твой сосед, даже иного вероисповедания, голоден.