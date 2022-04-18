Москва, 18 апреля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Свыше девяти с половиной тысяч пунктов временного размещения, организованных для тех, кто покинул Украину на фоне спецоперации ВС РФ по денацификации, функционируют на территории России, сообщил 18 апреля журналистам начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Пресс-служба администрации Воронежа В пункте временного размещения

По его словам, эти пункты «полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание». С теми, кто приезжает в эти пункты, специалисты проводят индивидуальную работу, людям помогают – и врачи, и психологи.

Представитель Минобороны РФ пояснил, что за сутки 17 апреля на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба, а также в другие учреждения обратились 317 граждан Украины, «а всего их в базе данных 2 750 429 из 2128 населённых пунктов Украины».