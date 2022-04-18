Рубежное, ЛНР, 18 апреля 2022, 23:52 — REGNUM Грузинский наёмник Зураб Мушукия, получивший ранение во время боёв на Украине, в настоящий момент находится в украинской больнице, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
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Мушукия днём раньше был ранен в вооружённом столкновении с чеченским подразделением вблизи города Рубежное на территории ЛНР. Ему в голову попали две пули. Его состояние оценивается как тяжёлое, хотя он и находится в сознании.
58-летний Мушукия является участником войны 1992−1993 годов в Абхазии и 2008 года в Южной Осетии.
Напомним, что 16 апреля на территории ЛНР были убиты трое грузинских наёмников.