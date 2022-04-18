Токио, 18 апреля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В Сети появилось видео с прохождением игры Elden Ring от японской стримерши с ником Киёши-тян (きよしちゃん). Об этом 18 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Спидраннеру удалось завершить игру всего лишь за 59 секунд. В прохождении Киёши-тян использовала баг, позволяющий перемещаться в финальную локацию, обойдя сюжетных боссов.

Ранее Elden Ring удавалось пройти менее, чем за полчаса. Рекорд принадлежал спидраннеру с ником Distortion2.