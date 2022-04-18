Рубежное, ЛНР, 18 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Наёмник из Грузии Зураб Мушукия, раненный во время боёв на Украине, в настоящее время находится в украинском госпитале, сообщает 18 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Мушукия получил ранения во время вооружённого столкновения с чеченским отрядом вблизи города Рубежного в ЛНР. Две пули попали ему в голову, и его состояние оценивается как тяжёлое, хотя он и находится в сознании.

58-летний Мушукия являлся участником войны 1992−1993 годов в Абхазии и войны 2008 года в Южной Осетии.

Напомним, что 16 апреля на территории ЛНР были убиты три грузинских боевика.