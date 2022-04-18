18 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 22:04 — REGNUM В праздничные пасхальные выходные в США произошло четыре крупные перестрелки, причем жители Чикаго и Балтимора столкнулись с несколькими кровавыми днями из-за многочисленных случаев стрельбы.

Ньюэлл Конверс Уайет. Перестрелка (фрагмент). 1916

Два подростка погибли в результате стрельбы в съемной квартире Airbnb в Питтсбурге, а еще как минимум 10 человек получили ранения.

В Южной Каролине 16 апреля девять человек получили огнестрельные ранения во время стрельбы в торговом центре Колумбии. Далее в округе Хэмптон девять человек получили ранения в результате стрельбы в клубе утром 17 апреля.

Еще одна смертельная перестрелка произошла в Портленде, где один человек погиб и трое получили ранения.

Помимо этого, 17 апреля в Балтиморе произошли пять различных перестрелок, в результате которых шесть человек получили ранения.

Кроме этого шестнадцать человек получили ранения, а один человек погиб после стрельбы в Чикаго.

Американские интернет-пользователи обсудили ужасающие новости под соответствующей публикацией Fox News. Причем среди комментариев прослеживается явная тенденция к расизму. Несмотря на то, что полиция не раскрыла данных о том, какой расы были преступники, большинство пользователей предположили, что стрелявшие являлись афроамериканцами. Некоторые даже высказались за возобновление сегрегации, с последствиями которой США до сих пор борются.

Эверетт Шинн. Ночная жизнь

«Если прогрессивные прокуроры, адвокаты и судьи действительно хотят защитить криминальных подростков, им лучше начать сажать их за решетку. Иначе эти преступники могут оказаться в списке вымирающих видов. Если история нас чему-то и учит, так это тому, что когда граждане в целом чувствуют себя небезопасно в повседневных ситуациях, они склонны к «групповому мышлению» и делают все возможное, чтобы чувствовать себя в большей безопасности», — пригрозил самосудом Hell’sGateKeeper.

«Я думаю, было бы полезно, если бы власти называли расовую принадлежность жертв и преступников всех перестрелок, угонов автомобилей и разгромов. Это даст всем нам представление о наших общинах», — уверен thedoctor249.

«Наше правительство подвело нас, каждая страна несет ответственность за своих граждан», — указывает bigbrother.

«Демократы пообещали сократить число арестованных и заключенных афроамериканцев. Они успешно выполнили это обещание», — комментирует fxr392.

«Серьезный вопрос: проводилось ли когда-нибудь авторитетное исследование, чтобы выяснить, есть ли корреляция между процентным соотношением представителей определенной расы среди населения города/штата и уровнем преступности? То есть более высокая доля населения определенной расы в районе соответствует более высокому/низкому уровню преступности или нет», — спрашивает usnman.

«Не уверен, что для этого нужно исследование, это кажется очевидным для большинства. Как если бы вы искали исследование, чтобы доказать, что солнце встает каждое утро», — отвечает Babiker911 199.

«Трудно поверить, но у меня есть невестка, которая все еще считает, что Байден — подходящий человек для нашей главной должности. Может быть, она не видела последнее видео с Джо… пытающимся пожать руку воображаемым людям, а затем, похоже, потерявшимся при попытке уйти со сцены», — делится ferr3312.

«Самая распространенная причина убийств? Пистолет? Ножи? Дубинки?

Наиболее распространенным является то, что насильственные действия совершаются теми, кто уже был осужден за преступления и освобожден после слишком короткого срока. Просто заприте их!» — восклицает randy4usa.

«Меня не было в то время, когда в Америке была сегрегация. Но, судя по тому, что я читал, это было гораздо лучшее время», — подозревает johngreat1939.

«Честно говоря, большинство из тех, кого расстреливают, не те люди, которых я хотел бы видеть соседями. Наше правительство должно начать серьезно относиться к тюремному заключению и судебному преследованию тех, кто убивает невинных детей и взрослых, которые просто пытаются жить хорошей жизнью и учить своих детей не общаться с теми, кто стремится только к насилию. Некоторые очень хорошие люди застряли в районах, где убийства так же распространены, как простуда», — указывает DougDr549.

«Некоторые люди действительно любят праздновать месяц истории афроамериканцев круглый год!» — восклицает GodBlessMyGreatStateOfTexas.

«Демократы трудятся не покладая рук. Нет никаких сомнений в том, что демократическая политика на 100% ответственна за повышение уровня преступности. пограничная политика, политика отсутствия залога, досрочное освобождение даже злостных преступников и т.д. не оставляют сомнений в этом», — рассуждает libertasomnium424.

Напомнми, что на фоне всплеска преступлений с применением огнестрельного оружия американский писатель Стивен Кинг сравнил Америку с тиром для стрельбы.

«Америка превратилась в тир для стрельбы», — написал знаменитый автор ужасов.

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