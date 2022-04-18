Тюмень, , 21:30 — REGNUM В Тюменской области для посева зерновых, зернобобовых культур и картофеля имеется в полной потребности семенной фонд. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса.

Семена Александр Погожев, ИА REGNUM

Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по природно-климатическим условиям на территории Тюменской области невозможно, активно закупаются в других регионах России. Это семена масличных и овощных культур, кукурузы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весь комплекс проведения весенних полевых работ в регионе в 2022 году оценён почти в 7,7 млрд рублей.

https://regnum.ru/news/economy/3568388.html

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