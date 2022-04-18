Скопье, 18 апреля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 684 образцов выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 14 — повторные. Также в стране зарегистрирован 231 случай выздоровления. Об этом 18 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По последним данным, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19, зарегистрирован один летальный исход, произошедший ранее. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 620 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9262, 298 532 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 826. Министр здравоохранения Северной Македонии Блерим Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.