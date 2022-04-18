Москва, , 21:30 — REGNUM Каждый день российские военные открывают в ходе спецоперации на Украине гуманитарные коридоры в сторону России на четырёх направлениях – харьковском, луганском, донецком и крымском, сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Специальная военная операция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Эти коридоры, уточнил представитель Минобороны, открываются ежедневно с 10:00 мск. Россия также готова оперативно развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях, обеспечив мирным жителям безопасный выход.

«Из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России нет ни одного». Михаил Мизинцев

При этом российские военные соблюдают «режим тишины» на всех маршрутах, включая предложенные Киевом.

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