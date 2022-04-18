Бишкек, 18 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Улугбек Ормонов потребовал вернуть России аппараты искусственной вентиляции легких, полученные Киргизией в разгар пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

По мнению парламентария, правительство должно отправить медицинское оборудование обратно в Россию, а не выплачивать 240 млн рублей за 200 переносных аппаратов ИВЛ и 100 стационарных, которые республика приобрела в рассрочку.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев сообщил, что сейчас медицинская техника находится на ответственном хранении департамента лекарственного обеспечения.

«Когда появилась информация о том, что в России из-за неисправности аппаратов скончались несколько человек, мы отказались от закупки техники этого производителя. Но когда мы проверили несколько аппаратов «Авента-М», стало ясно, что ими можно пользоваться», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения парламентский комитет направил этот вопрос на рассмотрение в комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции законодательного собрания Киргизии.