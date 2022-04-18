Москва, , 21:19 — REGNUM Согласно аналитике IQVIA, применение оригинальных российских генно-инженерных биологических препаратов за прошлый год выросло на 450%. В 2021 году терапию левилимабом получили 470 тысяч пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Российский биотехнологический препарат левилимаб стал первым из генно-инженерных биологических средств, зарегистрированный для лечения осложнений при COVID-19. Данные, полученные в ходе клинического исследования препарата у пациентов с коронавирусом, стали основанием для его включения в методические рекомендации МЗ РФ. За два года применения левилимаба был накоплен успешный опыт борьбы с гипервоспалением, которое в ряде случаев сопровождает развитие новой коронавирусной инфекции. Сегодня левилимаб лидирует в классе ингибиторов рецепторов к интерлейкину 6 (и-ИЛ6Р) в России и применяется у подавляющего большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19.

В июле 2021 левилимаб был также зарегистрирован для терапии ревматоидного артрита. К настоящему времени препарат назначен уже более 300 пациентам с таким диагнозом. Напомним, что по неофициальным данным, в России болеют около 770 тысяч пациентов ревматоидным артритом, на диспансерном учете находится . В среднем, в терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов нуждаются 30% пациентов с диагностированным ревматоидным артритом, тогда как .

«Регистрация препарата левилимаб по показанию ревматоидный артрит состоялась в условиях пандемии COVID-19, когда имелись большие опасения относительно иммуносупрессивной терапии. Однако, полученный к этому времени опыт реальной клинической практики терапии COVID-19 продемонстрировал эффективность и безопасность препарата. Это позволило экстраполировать полученные данные на популяцию пациентов с ревматоидным артритом и с большей уверенностью рассматривать левилимаб как один из наиболее приоритетных подходов в лечении этой сложной категории пациентов», — говорит доктор медицинских наук, профессор Галина Лукина , заведующая научно-исследовательским отделом ревматологии Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова ДЗМ. В этом году, 14 апреля, препарат левилимаб был объявлен победителем Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция XXII» в номинации «Лонч года».

По данным IQVIA российский фармацевтический рынок в 2021 году показал рост в 13% по отношению к 2020 г. и достиг 2 трлн рублей. 98% генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) для лечения аутоиммунных заболеваний реализуются через сегмент госзакупок. ГИБП для лечения аутоиммунных заболеваний в основном представлены оригинальными препаратами и биоаналогами.