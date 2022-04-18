Москва, 18 апреля 2022, 21:19 — REGNUM Согласно аналитике IQVIA, применение оригинальных российских генно-инженерных биологических препаратов за прошлый год выросло на 450%. В 2021 году терапию левилимабом получили 470 тысяч пациентов, у которых был выявлен коронавирус.
Российский биотехнологический препарат левилимаб стал первым из генно-инженерных биологических средств, зарегистрированный для лечения осложнений при COVID-19. Данные, полученные в ходе клинического исследования препарата у пациентов с коронавирусом, стали основанием для его включения в методические рекомендации МЗ РФ. За два года применения левилимаба был накоплен успешный опыт борьбы с гипервоспалением, которое в ряде случаев сопровождает развитие новой коронавирусной инфекции. Сегодня левилимаб лидирует в классе ингибиторов рецепторов к интерлейкину 6 (и-ИЛ6Р) в России и применяется у подавляющего большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19.
В июле 2021 левилимаб был также зарегистрирован для терапии ревматоидного артрита. К настоящему времени препарат назначен уже более 300 пациентам с таким диагнозом. Напомним, что по неофициальным данным, в России болеют около 770 тысяч пациентов ревматоидным артритом, на диспансерном учете находится около 320 тысяч человекОбщая заболеваемость взрослого населения России в 2019 году. Статистические материалы. . В среднем, в терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов нуждаются 30% пациентов с диагностированным ревматоидным артритом, тогда как фактически препарат получают не более 6%Современная ревматология, № 3, 18, Лила А. М., Древаль Р. О., Шипицын В. В., Оценка организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения при ревматических заболеваниях и социально-экономического бремени этих болезней в РФ .
По данным IQVIA российский фармацевтический рынок в 2021 году показал рост в 13% по отношению к 2020 г. и достиг 2 трлн рублей. 98% генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) для лечения аутоиммунных заболеваний реализуются через сегмент госзакупок. ГИБП для лечения аутоиммунных заболеваний в основном представлены оригинальными препаратами и биоаналогами.
Справочная информация:
Около 51% продаж всех ГИБП приходится на российские оригинальные препараты левилимаб (BIOCAD), нетакимаб (BIOCAD), олокизумаб (Р-Фарм). Доля BIOCAD среди российских производителей оригинальных ГИБП и биоаналогов за 2021 год составила около 57%.
Доли препаратов представлены в таблице:
|Рынок / Тип продуктов
|Доля в продажах, % от реализации РУБ
|ГИБП (в лечении АИЗ)
|Original
|95,76%
|Bioanalog
|3,57%
|Generics
|0,67%