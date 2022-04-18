Тюмень, 18 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовала посевная кампания. Весь комплекс проведения весенних полевых работ в регионе оценён почти в 7,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

Только на предоставление сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов отводится 1,4308 млрд рублей. Государственная поддержка предоставлена из средств федерального и областного бюджетов на отрасль растениеводства на уровне 1,096 млрд рублей.

Первые посевные работы стартовали в Тюменской области 15 апреля 2022 года — засеяно девять гектаров моркови. В 12 районах Тюменской области проводят весеннее боронование на площади 114,3 тыс. га, что составляет 13% от плана. Общая посевная площадь составит 1024, 2 тыс. га, что выше уровня 2021 года на 7079 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье посевная кампания начнётся 25 апреля.