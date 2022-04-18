Посевная кампания в Тюменской области требует многомиллиардных затрат
Тюмень, 18 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Тюменской области стартовала посевная кампания. Весь комплекс проведения весенних полевых работ в регионе оценён почти в 7,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного департамента АПК.
Только на предоставление сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов отводится 1,4308 млрд рублей. Государственная поддержка предоставлена из средств федерального и областного бюджетов на отрасль растениеводства на уровне 1,096 млрд рублей.
Первые посевные работы стартовали в Тюменской области 15 апреля 2022 года — засеяно девять гектаров моркови. В 12 районах Тюменской области проводят весеннее боронование на площади 114,3 тыс. га, что составляет 13% от плана. Общая посевная площадь составит 1024, 2 тыс. га, что выше уровня 2021 года на 7079 га.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье посевная кампания начнётся 25 апреля.