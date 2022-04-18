18 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Завершение второго этапа специальной военной операции на левом берегу реки Прут и на западных границах Украины, пользуясь скорректированными военными планами, является вполне возможным и оправданным.

Александр Суворов, , 21:46 — REGNUM Попробуем развить и аргументировать высказанные в предыдущей публикации предложения.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, завершение второго этапа специальной военной операции на левом берегу реки Прут и на западных границах Украины, пользуясь скорректированными военными планами, является вполне возможным и оправданным.

Несмотря на формальный отказ от присоединения Молдавии к пакету антироссийских санкций, она вполне заслуживает быть включённой в список недружественных или враждебных государств. Перечислим лишь несколько доказательств в пользу такого предложения:

риторика президента Молдавии М. Санду и её подчинённых по отношению к России ничем не отличается от риторики глав других враждебных государств;

действия властей Молдавии в отношении официальных должностных лиц Российской Федерации (вспомним Д. О. Рогозина , депутатов Государственной думы), деятелей науки и культуры, которых без каких-либо объяснений либо не пускали вообще, на территорию Молдавии, либо выдворяли с территории кишинёвского аэропорта;

интенсивные контакты с НАТО и размещение объектов этого блока на территории Молдавии.

Майя Санду Официальное интернет-представительство президента Украины

Так, ещё В 1994 г., при президенте М. Снегуре, Республика Молдавия присоединилась к программе НАТО «Партнёрство ради мира», став его двенадцатым членом.

При президенте В. Воронине, после его отказа подписать Меморандум Козака, он лично в июне 2005 г. передал письмо генеральному секретарю НАТО с просьбой о разработке и внедрении Индивидуального плана действий партнёрства Республика Молдавия — НАТО. В 2006 г. Высший совет безопасности Молдавии утвердил Индивидуальный план партнёрства Молдавия — НАТО.

Согласно плану, в 2007–2008 гг. при Службе информации и безопасности Молдавии был создан Антитеррористический центр для возможного участия в операциях под эгидой НАТО.

8 декабря 2017 года в Кишиневе открылось Бюро связи Организации Североатлантического договора (НАТО).

Через год, 20 декабря 2018 года новый президент Молдавии, якобы пророссийский И. Додон заявил, что открытие в Кишинёве Бюро по связям с НАТО противоречит интересам страны и принципам нейтралитета республики. Говорят, что в канун новых выборов он якобы даже грозился закрыть Бюро связи НАТО.

Игорь Додон Официальное интернет-представительство президента России

21 января 2021 г. НАТО открыло новый Центр реагирования на киберинциденты для Вооружённых сил Молдавии. Этот Центр был создан при поддержке программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» (НРМБ) и в сотрудничестве с Агентством НАТО по связи и информации.

По оперативным данным, военный полигон в Бульбоаке используется для натаскивания военных формирований Молдавии по стандартам НАТО, а военный аэродром Маркулешты используется как перевалочная база для доставки наёмников и вооружения с Запада, откуда-либо через Могилёв-Подольск, либо, через КПП Паланка — Маяки они попадают на территорию Украины.

Просочившаяся в СМИ информация о якобы готовности ВСУ Украины применить высокомобильные РСЗО HIMARS производства США против Российской Федерации вполне обоснована. Ещё 24 ноября 2020 г. первые две боевые машины были доставлены в Румынию самолётами с авиабазы «Рамштайн» в Германии. После того как были отработаны огневые задачи по Черному морю из Румынии, системы якобы были возвращены в Германию.

РСЗО HIMARS U.S. Army

Все снаряды к РСЗО HIMARS имеют калибр 227 мм, длину 3,94 м и способны летать на 84 км. Доставка таких РСЗО на территорию Одесской области вполне возможна из Румынии, через Молдавию и КПП Паланка — Маяки.

Теперь что касается разблокирования Калининградской области из натоовского окружения. Рано или поздно эту задачу надо будет решить. Так лучше её решить, не теряя темпа и боевого духа. При этом учиться на собственных ошибках, не забывать о горьком опыте 2014 года и развороте на 180 градусов от практически брошенного Мариуполя.

Слава богу, говорят, что те, кто советовали тогда подобное и добились того, и тем самым сберегли активы Р. Ахметова, нынче уже далече. Но если в 2014 году Мариуполь могли получить почти без потерь, сегодня получили почти не подлежащий восстановлению город и тысячи жертв, в том числе мирного населения.

Надо чему-то научиться и у наших врагов и избавиться от излишней скромности за некое якобы несоблюдение норм международного права. Они же сами нас приучили к тому, что мир сегодня не живёт по нормам права, а по правилам. Если они считают себя вправе устанавливать какие-то правила, поскольку это соответствует их интересам, почему не можем поступить так и мы?

Уже сегодня надо думать о том, кто будет возглавлять и осуществлять возврат Украины, Молдавии и Прибалтики к нормальной жизни, когда их прозападные, русофобские и антинародные руководители сбегут к своим хозяевам. Ведь очевидно, что они не поддерживаются большинством населения.

Проекты Хуана Гуайдо и Светланы Тихановской были обречены, поскольку и Н. Мадуро, и А. Г. Лукашенко пользуются безусловной поддержкой абсолютного большинства населения Венесуэлы и Белоруссии.

Поэтому надо заранее подобрать кандидатуры, не запятнавшие себя сотрудничеством с прошлыми режимами и пользующиеся авторитетом у населения, назначать их временно исполняющими обязанности глав этих государств, формировать исполнительную вертикаль власти, подготовить и провести выборы в новые составы представительных органов власти и только после этого, если будет признано целесообразным, провести референдумы по вопросу статуса этих государств.

У нас же есть прекрасный, в полной мере оправдавший себя пример Чеченской Республики и её Главы Рамзана Кадырова, который сегодня заслуженно стал одним из признанных политических лидеров международного масштаба. Следовательно, такой вариант жизнеспособный и он работает!