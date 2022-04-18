Бергамо, Италия, 18 апреля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с «Вероной». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Джорджио Скальвини, Тейн Копмейнерс, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Ханс Хатебур, Давид Дзаппакоста, Жереми Бога, Дуван Сапата.

Запасные: Луис Мурьель, Джузеппе Пеццелла, Берат Джимсити, Валентин Михайла, Франческо Росси, Маттео Пессина, Джорджио Циттадини, Марко Спортьелло, Алексей Миранчук, Марио Пашалич.

«Верона»: Лоренцо Монтито, Николо Касале, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Давиде Фараони, Антонин Барак, Дарко Лазович, Джанлука Капрари, Иван Илич, Адриан Тамез, Джованни Симеоне.

Запасные: Мигел Велозу, Кевин Лазанья, Маттиа Кьеза, Маттео Канчельерри, Даниэль Бесса, Фабио Депаоли, Джанлука Фработта, Бошко Шутало, Панагиотис Ретсос, Елия Босседжа, Мартин Онгла, Матеуш Прашелик.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук принял участие в семнадцати матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.