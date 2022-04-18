Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Украинская сторона согласилась на предложение ООН провести под эгидой этой международной организации переговоры с Россией, сообщил 18 апреля журналистам заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мартин Гриффитс «Украина согласилась с нашими предложениями, мы ждём аналогичного ответа от Российской Федерации».

Он также добавил, что готовится съездить в Турцию на встречу с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить с ним в том числе на тему Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гриффитс заявил, что ООН предлагает России и Украине своё посредничество в переговорах на тему «перемирия».

Читайте ранее в этом сюжете: ООН предлагает Москве и Киеву площадку для переговоров