Неаполь, Италия, , 21:00 — REGNUM 18 апреля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче 33-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет римскую «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи – Филиппо Мели и Филиппо Валериани.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Алессандро Заноли, Фабиан Руис, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Ирвинг Лосано, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорт, Брайан Кристианте, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.