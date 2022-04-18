Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Американская компания Netflix анонсировала сериал по мотивам настольной игры «Взрывные котята». Соответствующая информация появилась на странице компании в Twitter 18 апреля.

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Известно, что предстоящий проект расскажет о противостоянии Небес и Ада, а актёрами озвучки станут Том Эллис («Люцифер»), Абрахам Лим («Пацаны»), Марк Прокш («Чем мы заняты в тени»), Люси Лью («Элементарно») и другие. Дата выхода сериала пока что не сообщается.

Ранее Netflix заявила о планах выпустить мобильную игру «Взрывные котята». Ожидается, что игра получит одиночный и многопользовательский режимы игры, а её релиз состоится в мае 2022 года.

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